Muğla\'da Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği sabah namazı buluşması Beyobası Mahallesi Karşıyaka Yıldırım Camii'nde yapıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün sabah namazını kıldırıp sohbet ettiği, Vaiz Rauf Evleksiz'in dua yaptığı, Selman Gündoğdu'nun Fetih suresini tilavet ettiği sabah namazı buluşmasında tesbihatı Beyobası Merkez Cami İmam Hatibi Sunay Keskin yaptırdı. Caminin dolduğu, kadın ve gençlerin, civar mahallelerdeki din görevlilerinin cemaatiyle iştirak ettikleri, misafirlerin ve Beyobası ile Köyceğizli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı buluşması sonrası ev sahibi Karşıyaka Yıldırım Camii İmam-Hatibi Murat Diler misafirlerine çorba ve kahvaltı ikramında bulundu.

Program İmam-Hatipler Osman Yılmaz ile Ali Akbulut'un Kur'an-ı Kerim okuması, yemek duası ve Müftü Karagöz'ün ev sahibi hocalara ve sabah namazı buluşmasına katılarak camiyi dolduran cemaate teşekkür etmesiyle sona erdi. - MUĞLA