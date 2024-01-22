 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Muğla'da 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, seçim koordinasyonu ve güvenliği ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. Vali İdris Akbıyık, kamu yatırımlarının takibi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Göçmen kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı mücadelede güvenlik güçlerine teşekkür edildi. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği önemli olduğu belirtildi.

Muğla\'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı
22.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 19:59
Abone Ol

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği ile ilgili yapılacak çalışmalar ve genel asayiş faaliyetleri Muğla Mülki İdari Amirler toplantısında değerlendirildi.

Kamu yatırımlarının sıkı bir şekilde takip edilmesi talimatını veren Vali İdris Akbıyık, vatandaşların talep, öneri yerine getirilmesi varsa eksikliklerin giderilmesi için tüm kurum ve kuruluşların gereken hassasiyeti ve gayreti göstermesinin önemine dikkat çekti.

Göçmen Kaçakçılığına, zehir tacirlerine, kaçakçılık ve sahteciliğe bulaşanlara, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine göz açtırılmadığını, fırsat verilmediğini belirten Vali İdris Akbıyık kaymakamların nezdinde vatandaşımızın huzuru, can ve mal güvenliği için aralıksız görev yapan kahraman güvenlik güçlerine teşekkür etti.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içinde yapılması için görevli kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasının önemine değinen Vali İdris Akbıyık, vatandaşın iradesinin objektif bir şekilde sandığa yansıması için çalışmaların hassasiyetle yürütüleceğini söyledi.

Seçim sürecini yakından izlemek, gerektiğinde ilave tedbirler geliştirmek, birimler arası koordinasyonu arttırmak ve Yüksek Seçim Kurulu'nun denetimindeki il ve ilçe seçim kurullarına destek sağlanması amacıyla Vali Yardımcısı Başkanlığında "Seçim Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu ifade edildiği toplantı, karşılıklı istişarelerin yapılmasının ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Göçmen, Muğla, Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, Kaçakçılık, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement