Muğla\'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği ile ilgili yapılacak çalışmalar ve genel asayiş faaliyetleri Muğla Mülki İdari Amirler toplantısında değerlendirildi.

Kamu yatırımlarının sıkı bir şekilde takip edilmesi talimatını veren Vali İdris Akbıyık, vatandaşların talep, öneri yerine getirilmesi varsa eksikliklerin giderilmesi için tüm kurum ve kuruluşların gereken hassasiyeti ve gayreti göstermesinin önemine dikkat çekti.

Göçmen Kaçakçılığına, zehir tacirlerine, kaçakçılık ve sahteciliğe bulaşanlara, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine göz açtırılmadığını, fırsat verilmediğini belirten Vali İdris Akbıyık kaymakamların nezdinde vatandaşımızın huzuru, can ve mal güvenliği için aralıksız görev yapan kahraman güvenlik güçlerine teşekkür etti.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içinde yapılması için görevli kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasının önemine değinen Vali İdris Akbıyık, vatandaşın iradesinin objektif bir şekilde sandığa yansıması için çalışmaların hassasiyetle yürütüleceğini söyledi.

Seçim sürecini yakından izlemek, gerektiğinde ilave tedbirler geliştirmek, birimler arası koordinasyonu arttırmak ve Yüksek Seçim Kurulu'nun denetimindeki il ve ilçe seçim kurullarına destek sağlanması amacıyla Vali Yardımcısı Başkanlığında "Seçim Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu ifade edildiği toplantı, karşılıklı istişarelerin yapılmasının ardından sona erdi. - MUĞLA