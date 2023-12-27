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Muğla'da mantar bereketi yaşanırken, uzmanlar zehirlenmelere karşı uyardı - Son Dakika
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Muğla'da mantar bereketi yaşanırken, uzmanlar zehirlenmelere karşı uyardı

Muğla'da sonbahar aylarında doğada bol miktarda bulunan mantarların zehirlenme riskine dikkat çeken uzmanlar, bilinçsizce toplanıp tüketilen mantarların insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Doç. Dr. Hakan Allı, vatandaşları bilmedikleri mantarları tüketmemeleri konusunda uyardı ve kültür mantarlarını tercih etmelerini önerdi.

27.12.2023 - 14:13,
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Muğla'da mantar bereketi yaşanırken, uzmanlar zehirlenmelere karşı uyardı

Doç. Dr. Allı: "Bilmediğiniz doğal mantarları tüketmeyin"

MUĞLA - Yağışların artmasıyla doğada fazlaca görülen mantar türlerinin zehirlenme ihtimalini artırdığını ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, rastgele toplanıp tüketilen mantarların insan sağlığı açısından önemli olduğu açıkladı.

Sonbahar aylarında köylüler için önemli bir geçim kaynağı olan doğal mantarlarda yoğun bir bereket yaşanırken, toplanan mantarlar da hem boyutları hem de görüntüleriyle ilgi çekiyor. Ancak, bu bereket döneminde uzmanlar, vatandaşları zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ormanlık alanlarda çok sayıda zehirli mantar türünün bulunduğu, bu mantarları yiyen vatandaşların mantar zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, bilmeden toplanıp tüketilen mantarların insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Mantar türlerini bilmeden tüketilen doğal mantarların zehirlenmelere yol açtığına dikkat çeken Doç. Dr. Allı; "Son günlerde artan yağmurlarla birlikte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle, mantarlar adeta her yerden, özelliklede ormanlarımızdan bol miktarda çıkmaktadır. Mantar seven vatandaşlarımız bu mantarları toplamakta, hatta bilinçsizce tüketmektedirler. Bunun sonucu olarak her sene bu mevsimlerde çok sayıda mantar zehirlenme vakaları olmakta, maalesef bunlardan bir kısmı da ölümle sonuçlanmaktadır. Ülkemizde yenen mantarlarla birlikte çok sayıda zehirli mantarlar da bulunmaktadır. Mantarları tanımak, zehirli ya da yenir olduğunu ayırt etmek bir uzmanlık işidir. Eğer mantarları tanımıyorsak, çok rahatlıkla karıştırabiliriz. Zehirli çıntar alt tarafında süt renginde beyaz olan mantarlarımız var bazen bilmeyen vatandaşlarımız bunları tüketmekte ve zehirlenmektedir. Balkadın ya da Etce ismi ile bilinen mantara benzeyen yine başka bir türlü zehirli mantarımız var aynı şekilde zehirlenme olaylarına neden olmaktadır. Mor Cincile mantarı olarak bilinen buna çok benzeyen karıştırılması çok muhtemel Misanapre türü aynı şekilde insanların zehirlenmelerine neden olabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum, mantarlardan zehirlenen insanların büyük bir kısmı mantarları çok iyi tanıdığını iddia eden kişilerden oluşmaktadır. Lütfen bilmediğiniz doğal mantarları tüketmeyin, bunları tüketenleri uyarın, bunların yerine kültür mantarlarını tercih edin. Bir mantar uğruna hayatınızı kaybetmeye değmez, çünkü hayat böyle bir riski almaya değmeyecek kadar değerlidir" dedi.

Muğla\'da mantar bereketi yaşanırken, uzmanlar zehirlenmelere karşı uyardı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Muğla'da mantar bereketi yaşanırken, uzmanlar zehirlenmelere karşı uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da mantar bereketi yaşanırken, uzmanlar zehirlenmelere karşı uyardı - Son Dakika
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