Muğla'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri - Son Dakika
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Muğla'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri

Muğla\'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri

Muğla'da sosyal ve teknik liselerde Mevlid-i Nebi etkinlikleri düzenlendi, konferanslar yapıldı.

10.10.2024 10:19
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Muğla Sosyal Bilimler Lisesi ve Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında programlar düzenlendi.

Muğla Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki etkinlik, okul müdürü Nuri Ceylan'ın ev sahipliğinde, yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, "Hazreti Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi. Çapçı, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler sunarak, O'nun "Muhammed'ül Emin" sıfatıyla herkesin güvenini kazandığını belirtti.

Ayrıca, Muğla İl Müftülüğü Vaizi ve Gençlik Koordinatörü Cüneyt Çakır, gençlik faaliyetleri hakkında bir selamlama konuşması yaptı. Etkinlik neyzen Murat Baş'ın ney konseri ve ilahilerle devam etti. Program, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı sinevizyon gösterimi ile sona erdi. Program sonunda, okul müdürü Nuri Ceylan, Müftü Yaşar Çapçı ve ekibine teşekkür etti.

Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu bir konferans düzenlendi. Muğla İl Müftülüğü Vaizi Rukiye Avcı, öğrencilere Peygamber Efendimizin şahsiyet inşasındaki rolünü anlattı. Programın ardından okul müdürü Hülya Büyükavcu, Vaiz Rukiye Avcı'ya teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri - Son Dakika

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