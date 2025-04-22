Muğla'da Minik Ustalara Kuş Yuvası Atölyesi - Son Dakika
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Muğla'da Minik Ustalara Kuş Yuvası Atölyesi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan haftasında çocuklara kuş yuvası yapma atölyesi düzenleyerek üretmenin ve paylaşmanın sevincini yaşattı. 7-10 yaş arası çocuklar, aileleriyle birlikte kuş yuvaları yaparak hem el becerilerini geliştirdi hem de doğaya katkı sağladı.

22.04.2025 12:46  Güncelleme: 12:50
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Muğla Büyükşehir'den minik ustalara kuş yuvası atölyesi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Hayatımın Ustasıyım' projesi kapsamında çocuklara yönelik özel bir atölye etkinliği düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 7-10 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte kuş yuvası yaparak hem üretmenin hem paylaşmanın keyfini yaşadı.

Etkinliğe katılan çocuklar, ahşap malzemeler kullanarak kuşlar için yuva tasarladı. Aileleriyle birlikte yaptıkları kuş evlerini daha sonra istedikleri gibi boyayıp süsleyerek tamamlayan minikler, hem doğaya katkı sundu hem de el becerilerini geliştirdi.

Etkinlik sonunda çocuklar kendi yaptıkları kuş yuvalarına sahip olmanın mutluluğunu yaşadı. Atölye çalışmasına katılan aileler, çocukların ekran bağımlılığından uzaklaşıp üretim sürecine katılmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayarak bu tür etkinliklerin devamını talep etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Sosyolog Kıvanç Akgün, 'Hayatımın Ustasıyım' projesinin çocuklara özel geliştirildiğini belirterek,

"Hayatım Ustasıyım' çocuk atölyesinin çalışmasıyla çocuklarla birlikte hem keyifli vakit geçirecek hem de yapacağımız kuş yuvasıyla yeni hayatlara yuva yapacağız. Kuş yuvası atölyemizde minik ustalar kuşlar için yuva yapıyor, malzemeler bizden, hayal gücü sizden sloganıyla çıktığımız bu yolda çocukların eğlenerek aynı zamanda öğrenmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Çocuğunu etkinliğe getiren anne Buket Bal: "Bu şekilde çocukların beceri eğitimi kazanıp meslekleri edinilme programlarında meslek öğrenmeleri çok güzel oldu. Oğlum da bu konuda çok mutlu, o yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Nisan öncesinde düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada çocukların doğayla, üretimle ve hayvan sevgisiyle bağ kurmalarını önemsediklerini, 23 Nisan öncesinde 'Hayatımın Ustasıyım' projesini çocuklara özel bir atölyeyle buluşturduklarını ve çocukların elleriyle yaptıkları kuş yuvaları hem onların el becerilerini geliştirmesine, hem de doğa sevgilerini artırdığın açıkladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Minik Ustalara Kuş Yuvası Atölyesi - Son Dakika

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