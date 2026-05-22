Muğla'da Orman Alanlarına Giriş Yasaklandı

22.05.2026 15:36
Muğla Valiliği, orman yangınlarını önlemek için 1 Haziran–31 Ekim 2026 tarihleri arasında bazı orman alanlarına girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, 1 Haziran–31 Ekim 2026 tarihleri arasında bazı  ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Muğla Valiliği tarafından yayımlanan "Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Yangın Sezonu Süresince Girişlerin Yasaklandığı Orman Alanları Hakkında Genel Emir" kapsamında, Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun kararı doğrultusunda, il genelinde belirlenen ormanlık sahalara yetkililer dışında giriş yapılamayacak.

Genel emre göre, yasak kapsamındaki alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasak olacak. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarında gerekli tedbirleri alarak ateşsiz piknik yapabilecek.

Orman içi ve kenarlarında her türlü yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde ile cam atıklarının bırakılması yasaklanırken, ormanlık alanlarda faaliyet gösteren kişi ve işletmelerin yangına karşı gerekli önlemleri alması zorunlu tutuldu.

Kararda ayrıca, orman içi ve bitişiğindeki mahalleler başta olmak üzere kırsal alanlarda anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden kaynaklanan bitki örtüsü yakılmasının da yasak olduğu belirtildi.

Girişi yasaklanan orman alanlarına ilişkin bilgi valiliğin internet sitesinden edinilebiliyor.

Kaynak: ANKA

