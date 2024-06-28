Muğla'da Orman Şehitleri için Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Orman Şehitleri için Lokma Hayrı Düzenlendi

Muğla\'da Orman Şehitleri için Lokma Hayrı Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir başta olmak üzere tüm orman şehitleri için lokma hayrı düzenlendi. Lokma programında dualarla anılan şehitlerin yakınları, yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.

28.06.2024 18:12
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Şehitleri Görkem Hasdemir, Şahin Akdemir ve tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı.

2021 yılının Haziran Ayında Marmaris İçmeler yangınında şehit olan Görkem Hasdemir, vefatının üçüncü yıldönümünde Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen lokma programında dualarla anıldı. Yine aynı programda orman yangınında su taşırken şehit olan gönüllü vatandaş Şahin Akdemir ve tüm şehitler için lokma hayrı ve dualar gerçekleştirildi. Cuma Namazı çıkışında Köyceğiz Hacıbey Camii önünde yapılan lokma hayrına orman şehitlerinin yakınları, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, orman personeli ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da Orman Şehitleri için Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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