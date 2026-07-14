Muğla'da Orman Yangını - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını

14.07.2026 17:38
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Kavaklıdere'de çıkan orman yangınında ekipler müdahale ediyor, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Kurucova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Orman Yangını - Son Dakika

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