Muğla\'da Orman Yangını: Evler Tahliye Edildi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, Fethiye-Seydikemer-Antalya kara yolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı.

Bayırköy Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ziraat alanında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya kara yolunun geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları, yangına müdahale güzergâhları ile özellikle emniyet şeritlerini boş bırakmalarının önem taşıdığı belirtilerek, trafik akışının sağlanması amacıyla sahada görev yapan güvenlik güçleri ile Karayolları ekiplerinin yönlendirmelerine uyulması istendi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.