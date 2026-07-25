Muğla\'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

(MUĞLA) – Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangını kontrol altına almak için Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara 3 uçak, 9 helikopter, 20 arazöz, 2 iş makinesi ve 150 personel katılıyor.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangının ilerlemesi durdurulurken, kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürürüyor.