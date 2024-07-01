Muğla'da orman yangınına neden oldukları düşünülen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da orman yangınına neden oldukları düşünülen 3 kişi gözaltına alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına neden oldukları düşünülen 3 kişi, karavanları ile yangın çıkan bölgeden uzaklaşırken görüntülendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

01.07.2024 12:37  Güncelleme: 12:42
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi dün çıkan orman yangına neden oldukları düşünülen ve karavanları ile yangın çıkan bölgeden uzaklaşırken görüntülenen 3 kişi gözaltına alındı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16.40 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin dün akşam saatlerinde açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, şunları söyledi:

"Maalesef bugün Marmaris'te bu bölgede Amazon bölgesinde bir yangın meydana geldi. Maalesef karavancı bir vatandaşın yemek yaparken çıkarttığı bir yangın olarak bize bildirildi. Hep söylediğimiz gibi bu bölgeler yangına çok hassas, evet hepimizin gezmeye eğlenmeye dolaşmaya hakkı var ama maalesef bazen bu aktivitelerin sonuçları çok ağır olabiliyor. Her zaman buraların yangına hassas bölgeler olduğunu düşünmeli ve yaptığımız aktiviteleri ona göre, ona uygun şekilde kontrol altında tutabilmemiz gerekiyor. Bu sefer ucuz atlattık. Orman ekiplerimize itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz."

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde ise yangına neden oldukları iddiasıyla bölgede karavanla tatil yapan 3 kişi, bugün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bölgede yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülen şahısların ifade işlemleri Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.

Kaynak: ANKA

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