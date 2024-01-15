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Muğla'da Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Tören Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için okullarda tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü, şehitlere minnettarlık ifade etti ve rahmet diledi.

Muğla\'da Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Tören Düzenlendi
15.01.2024 - 12:44,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tüm ülkede olduğu gibi Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şahadete uğurlanan şehitleri anmak için okullarda tören düzenlendi.

Törende aziz şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, "Vatan uğrunda can veren aziz şühedamız ve Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehadete uğurladığımız şehitlerimizi anmak, aziz şehitlerimize minnettarlığımızı ifade etmek amacıyla okullarımızda tören düzenlendi. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Şehitlerimizin makamı ali, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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