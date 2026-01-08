Marmaris Belediye Başkanı Ünlü Hakkındaki "19 Mart Protestosu" Davası... Savcı, Esas Hakkındaki Görüşünde Ünlü'nün Cezalandırılmasını Talep Etti

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da 19 Mart 2025'teki protesto gösterisiyle ilgili aralarında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünde, Ünlü'nün "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret"; Şardoğan'ın ise "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret"; Şardoğan'ın ise "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından cezalandırılmalarını talep ederken, diğer sanıklar hakkında beraat talebinde bulundu.

Hakim, sanıklar ve avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, davayı 3 Şubat'a erteledi.