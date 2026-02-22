Muğla\'da Şap Hastalığı Nedeniyle 11 Mahalle Karantinaya Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Taşlı Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 11 mahalle karantinaya alındı.

Taşlı Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda hastalığın yayılımını durdurmak için Taşlı Mahallesi çevresindeki komşu yerleşim yerlerine hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Hastalık sebebiyle Gazeller, Esençay, Muratlar, Avcılar, Günlüce, Akyer, Kuzluk, Fadıl, Yörükoğlu, Bozyer, Taşlı mahalleleri karantina altına alındı. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bahsi geçen mahallelerdeki üreticilerin hayvanlarını meraya çıkarmamaları ve nakil işlemlerinden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bölgede aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, hastalığın kontrol altına alınmasının ardından kısıtlamaların kaldırılacağı öğrenildi. - MUĞLA