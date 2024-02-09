Muğla'da Scooter uyarısı: Kurallara uymayan sürücülere 690 TL ceza - Son Dakika
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Muğla'da Scooter uyarısı: Kurallara uymayan sürücülere 690 TL ceza

Muğla\'da Scooter uyarısı: Kurallara uymayan sürücülere 690 TL ceza

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde elektrikli Scooter sürücülerine denetim ve bilgilendirme uygulaması yaptı. Sürücülere Scooter kullanırken dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu hatırlatan trafik ekipleri, kurallara uyulmadığı takdirde 690 TL para cezası uygulanacağını belirtti. Elektrikli Scooter sürücülerini tek tek durdurarak bilgilendirme yapan trafik ekipleri, dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu hatırlattı. Özellikle sürücülerin en az 16 yaşında olması gerektiğini ve iki kişi binilmemesi gerektiğini vurgulayan trafik ekipleri, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesi konusunda da uyardı.

09.02.2024 20:23
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Muğla'da Scooter uyarısı: Kurallara uymayan sürücülere 690 TL ceza

MUĞLA - Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde elektrikli Scooter sürücülerine denetim ve bilgilendirme uygulaması yaptı.

Sürücülere Scooter kullanırken dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu hatırlatan trafik ekipleri, kurallara uyulmadığı takdirde 690 TL para cezası uygulanacağını belirtti.

Elektrikli Scooter sürücülerini tek tek durdurarak bilgilendirme yapan trafik ekipleri, dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu hatırlattı. Özellikle sürücülerin en az 16 yaşında olması gerektiğini ve iki kişi binilmemesi gerektiğini vurgulayan trafik ekipleri, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesi konusunda da uyardı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da Scooter uyarısı: Kurallara uymayan sürücülere 690 TL ceza - Son Dakika
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