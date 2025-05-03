Muğla'da Seyir Halindeki Kamyon Köprüden Çaya Düştü

(MUĞLA)- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki kamyon köprüden çaya düştü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Eşen Çayı üzerindeki köprüde seyir halinde olan bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptıktan sonra köprüden aşağıya düştü. Kazada kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Seydikemer itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.