Muğla'da Seyir Halindeki Kamyon Köprüden Çaya Düştü - Son Dakika
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Muğla'da Seyir Halindeki Kamyon Köprüden Çaya Düştü

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Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpan kamyon köprüden aşağıya düştü. Sürücü araç içerisinde sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

03.05.2025 00:25  Güncelleme: 08:29
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(MUĞLA)- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki kamyon köprüden çaya düştü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Eşen Çayı üzerindeki köprüde seyir halinde olan bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptıktan sonra köprüden aşağıya düştü. Kazada kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Seydikemer itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Seyir Halindeki Kamyon Köprüden Çaya Düştü - Son Dakika

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