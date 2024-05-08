Muğla'da Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Aracı Hizmete Girdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşıları yapılması için hizmete aldığı Acil Müdahale aracını ilçelerde kullanmaya başladı. Aracın iç donanımında muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası ve kafesler bulunuyor.

08.05.2024 20:35  Güncelleme: 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'daki can dostlar için 'Acil Müdahale' aracı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşıları yapılması için hizmete aldığı Acil müdahale aracı ilçelerde hizmete başladı.

MUĞLA - Türkiye'nin en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için acil müdahale aracını devreye soktu. İç donanımında açılır-kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale aracı sokak hayvanlarının aşılanması için ilçeleri dolaşıyor.

Büyükşehir ekipleri ilk olarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sokak hayvanlarına müdahale etti. Ekipler sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşısı yaptı. Sokak hayvanları aşılanarak bulaşıcı hastalıkların da önüne geçiliyor.

Acil müdahale aracı tüm ilçelerde görev yapacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda görevli Veteriner Hekim Merve Çamlı "Bu aracımız ile Köyceğiz'de sokak hayvanlarının aşılama çalışmasına başladık bugün itibari ile. Sokaktaki hayvanların iç-dış parazit ve kuduz aşılarını yapacağız bu program kapsamında. Bu çalışmamız bakım evi olmayan ilçelerimizde de devam edecek" dedi.

Köyceğiz sakinlerinden Mustafa Bozyer, "Burada sokak hayvanlarına bakıyoruz, besliyoruz, onları seviyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu sokak hayvanlarının bakımlarını ve aşılarını yapıyor. Bu konuda belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Buradan vatandaşlara çağrım sokak hayvanlarına kötü davranmasınlar" dedi.

Köyceğizli hayvan sever İlke Uslu "7-8 yıldır sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyorum. Burada hayvan severler derneğimiz var. Daha çok bireysel çalışmalar yapıyorum. Hayvanların kısırlaştırılması, iç-dış parazitleri, daha çok Köyceğiz Kordon'daki mamamatiklerin, yani beslenme noktalarının doldurulması gibi sokaktaki canlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu uygulama çok güzel. İnşallah bütün ilçelerimizde devam eder. Bu uygulama için Muğla Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Hayvan Hakları, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:38:57. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement