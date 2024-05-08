Muğla'da Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Aracı Hizmete Girdi

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Muğla'daki can dostlar için 'Acil Müdahale' aracı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşıları yapılması için hizmete aldığı Acil müdahale aracı ilçelerde hizmete başladı.

MUĞLA - Türkiye'nin en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için acil müdahale aracını devreye soktu. İç donanımında açılır-kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale aracı sokak hayvanlarının aşılanması için ilçeleri dolaşıyor.

Büyükşehir ekipleri ilk olarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sokak hayvanlarına müdahale etti. Ekipler sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşısı yaptı. Sokak hayvanları aşılanarak bulaşıcı hastalıkların da önüne geçiliyor.

Acil müdahale aracı tüm ilçelerde görev yapacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda görevli Veteriner Hekim Merve Çamlı "Bu aracımız ile Köyceğiz'de sokak hayvanlarının aşılama çalışmasına başladık bugün itibari ile. Sokaktaki hayvanların iç-dış parazit ve kuduz aşılarını yapacağız bu program kapsamında. Bu çalışmamız bakım evi olmayan ilçelerimizde de devam edecek" dedi.

Köyceğiz sakinlerinden Mustafa Bozyer, "Burada sokak hayvanlarına bakıyoruz, besliyoruz, onları seviyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu sokak hayvanlarının bakımlarını ve aşılarını yapıyor. Bu konuda belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Buradan vatandaşlara çağrım sokak hayvanlarına kötü davranmasınlar" dedi.

Köyceğizli hayvan sever İlke Uslu "7-8 yıldır sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyorum. Burada hayvan severler derneğimiz var. Daha çok bireysel çalışmalar yapıyorum. Hayvanların kısırlaştırılması, iç-dış parazitleri, daha çok Köyceğiz Kordon'daki mamamatiklerin, yani beslenme noktalarının doldurulması gibi sokaktaki canlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu uygulama çok güzel. İnşallah bütün ilçelerimizde devam eder. Bu uygulama için Muğla Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.