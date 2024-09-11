Muğla'da Spor Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Muğla'da Spor Güvenliği Toplantısı

Muğla\'da Spor Güvenliği Toplantısı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, spor müsabakalarının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıda, stadyum çevresindeki trafik düzenlemeleri, güvenlik tedbirleri ve iletişim mekanizmaları gibi konular ele alındı.

11.09.2024 09:50
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Muğla'da spor müsabakalarının güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi.

Toplantı, 2024-2025 sezonu süresince oynanacak spor müsabakalarının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için kritik önlemleri gözden geçirmek amacıyla düzenlendi. Toplantı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdür Vekili Ayhan Keçili'nin sunumuyla başladı. Keçili, spor alanlarında güvenliği sağlamaya yönelik alınan önlemlerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Sunumda, özellikle maç günlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve oluşabilecek trafik sorunlarına karşı alınacak tedbirler detaylı şekilde ele alındı. 2024-2025 sezonu boyunca, ulaşımda yaşanabilecek sıkışıklıkları önlemek amacıyla, stadyum çevresindeki trafik düzenlemeleri ve ulaşım planlaması konuşuldu. Ayrıca, stadyum çevresinin güvenliği, maç öncesi, esnası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Toplantıda, stadyumlarda yaşanabilecek olaylara karşı alınacak güvenlik önlemleri, taraftar gruplarının güvenliği, muhtemel taşkınlıkların önlenmesi ve karşılaşmaların güvenli şekilde tamamlanmasına yönelik stratejiler görüşüldü. Müsabakalarda görev alacak güvenlik güçlerinin koordinasyonu ve maç günlerindeki iletişim mekanizmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, toplantı sırasında, Muğla'da sporun barış ve dostluk içinde gelişmesi için güvenlik önlemlerinin titizlikle uygulanmasının önemini vurguladı. Akbıyık, sporun toplumun birleştirici gücü olduğuna dikkat çekerek, tüm paydaşların iş birliği içinde güvenliği en üst düzeyde sağlaması gerektiğini belirtti.

Toplantıya katılan yetkililer, spor müsabakalarının herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan, güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını ifade ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Spor Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

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