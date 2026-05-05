Muğla'da Su Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Su Kurulu Toplantısı

Muğla\'da Su Kurulu Toplantısı
05.05.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da, Vali Akbıyık başkanlığında iklim değişikliği ve Ulusal Su Planı görüşüldü.

Muğla İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2026-2035 yıllarını kapsayan "Ulusal Su Planı" görüşüldü.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Dr. İdris Akbıyık, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Açılış konuşmasında Muğla'nın hem tarım hem de turizm açısından Türkiye'nin göz bebeği olduğunu hatırlatan Vali Dr. İdris Akbıyık, suyun ekonomik ve ekolojik değerine vurgu yaptı. Vali Akbıyık, özellikle, turizm tesislerinde su verimliliği belgelendirme süreçlerinin hızlandırılması, taşkın ve ani yağış risklerine karşı ilave ek tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi, su kaynaklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması konularına değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise konuşmasında, değişen iklim şartlarına uyum sağlamak amacıyla geliştirilen yeni yönetim anlayışını anlattı. Sever, "Su, gıda, enerji ve ekosistem" bağlantısının artık su yönetiminin temelini oluşturduğunu belirtti.

Toplantı, Muğla'da sürdürülebilir ve entegre su yönetiminin güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası istişarelerin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Su Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:28:31. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Su Kurulu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.