Muğla'da Su Yüzeyi Temizliği İçin Modern Tekne Göreve Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Su Yüzeyi Temizliği İçin Modern Tekne Göreve Başladı

Muğla\'da Su Yüzeyi Temizliği İçin Modern Tekne Göreve Başladı
21.07.2025 15:47  Güncelleme: 15:49
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'nda çevre kirliliğini önlemek amacıyla MUĞLA BB-3 isimli bir Acil Müdahale Teknesi ile yüzey temizliği çalışmalarına başladı. Tekne, su üzerindeki katı atıkları toplayarak doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'nda yüzey temizliği çalışmalarına başladı. Bölgeye sevk edilen MUĞLA BB-3 isimli Acil Müdahale Teknesi, su yüzeyindeki katı atıkları toplayarak çevre kirliliğini önlemeyi amaçlıyor.

Fethiye Limanı'ndan geçici olarak görevlendirilen ve modern donanımıyla dikkat çeken MUĞLA BB-3, üzerinde bulunan hidrolik konveyör sistemi sayesinde göl ve kanallarda etkili temizlik çalışmaları yürütüyor. Temizlik çalışmalarının başlamasıyla birlikte su üstündeki plastik, bitki ve diğer katı atıklar toplanarak doğal yaşamın korunmasına katkı sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan MUĞLA BB-3 teknesi; deniz yangınlarına müdahale, deniz araçlarının yedeklenmesi, yüzey kirliliğinin giderilmesi ve acil tahliye gibi çok yönlü görevleri yerine getirebiliyor. 9,90 metre uzunluğa, 5,5 metre genişliğe sahip olan ve 4 metreküp atık toplama kapasitesi bulunan tekne, bölgede çevre sağlığı açısından önemli bir görevi üstleniyor.

Başkan Aras: "Doğamızı geleceğe temiz bırakmak görevimiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın en önemli doğal alanlarından biri olan Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'nı korumak hepimizin sorumluluğu. Büyükşehir olarak teknolojik imkanlarımızı doğa için seferber ediyor, yüzey temizliklerinden atık su arıtma yatırımlarına kadar birçok alanda çevreci çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız; bugünü temiz, yarını sürdürülebilir kılmak." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Su Yüzeyi Temizliği İçin Modern Tekne Göreve Başladı - Son Dakika

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