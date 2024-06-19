Muğla'da Tatilcilere Orman Yangını Uyarısı

Yerel

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Denizli istikametinden Muğla bölgesine araçlarıyla giriş yapan tatilcilere, orman yangınlarıyla ilgili uyarıcı ve bilgilendirici içeriklerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Tatillerini geçirmek üzere Muğla'ya gelen vatandaşlara dağıtılan bu broşürlerde, orman yangınlarının önlenmesi ve yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili hayati bilgiler yer aldı. Ekipler, tatilcileri bilgilendirmenin yanı sıra olması muhtemel yangın risklerine karşı da uyarılarda bulundu.

Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarının riskinin arttığını belirterek, vatandaşlardan ormanlık alanlarda daha dikkatli olmalarını ve ateş yakmamalarını istedi. Ayrıca, broşürlerde yangın ihbar numaraları ve acil durumlarda yapılması gereken adımlar da detaylı bir şekilde anlatıldı. - MUĞLA