Muğla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

26.05.2025 18:40
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin durumu kritik.

Muğla'da araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan kamyonette sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı olayda, bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 20 RN 578 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, şarampole yuvarlanan kamyonetin içerisinde 4 kişinin sıkıştığını belirledi. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarabilmek için adeta zamanla yarıştı.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, araçta sıkışan 4 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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