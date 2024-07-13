Muğla\'da Tur Otobüsü Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı

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Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Kaza, Ula'nın Akyaka Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, freni patlayan 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü park halindeki 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye Grup amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13 Temmuz Cumartesi günü saat 09.20 sıralarında Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 1 vatandaşımız vefat etmiş, 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır" denildi.