Muğla'da Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Muğla'da Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne Dikkat Çekildi

Muğla\'da Turunçgil Uzun Antenli Böceği\'ne Dikkat Çekildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne dikkat çekilerek düzenlenen toplantıda uyarılarda bulunuldu. Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin çınar ağaçlarında tespit edildiği ve birçok türde zarar yapabildiği belirtildi.

26.05.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne diikat çekilerek düzenlenen toplantıda uyarılarda bulunuldu.

Ülkemizde karantinaya tabi olan, istilacı ve tahripkar bir böcek olan Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis) çınar ağaçlarında tespit edilerek, Polifag bir zararlı olan böcek Turunçgiller, elma, armut, kiraz, fındık, gürgen, çınar, söğüt, kavak, akçaağaç gibi birçok türde zarar yapabildiği bildirildi. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile birlikte 22 Mayıs 2024 tarihinde ilçede survey yapılarak, aynı zamanda İlçe Müdürlükleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü personeline bilgi verilmek üzere bir eğitim toplantısı düzenlendi. Yetkililer tarafından, böceğin görülmesi halinde en yakın İlçe tarım müdürlüklerine haber verilmesinin çok önemli olduğu bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne Dikkat Çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne Dikkat Çekildi - Son Dakika
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