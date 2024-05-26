Muğla\'da Turunçgil Uzun Antenli Böceği\'ne Dikkat Çekildi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne diikat çekilerek düzenlenen toplantıda uyarılarda bulunuldu.

Ülkemizde karantinaya tabi olan, istilacı ve tahripkar bir böcek olan Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis) çınar ağaçlarında tespit edilerek, Polifag bir zararlı olan böcek Turunçgiller, elma, armut, kiraz, fındık, gürgen, çınar, söğüt, kavak, akçaağaç gibi birçok türde zarar yapabildiği bildirildi. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile birlikte 22 Mayıs 2024 tarihinde ilçede survey yapılarak, aynı zamanda İlçe Müdürlükleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü personeline bilgi verilmek üzere bir eğitim toplantısı düzenlendi. Yetkililer tarafından, böceğin görülmesi halinde en yakın İlçe tarım müdürlüklerine haber verilmesinin çok önemli olduğu bildirildi. - MUĞLA