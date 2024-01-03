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Muğla'da Uzun Yıllar Görev Yapan Aile Hekimi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Uzun Yıllar Görev Yapan Aile Hekimi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde uzun yıllar aile hekimi olarak çalışan Dr. Ali Özbey, 59 yaşında mide kanseriyle mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Özbey'in vefatı sevenlerini üzdü.

Muğla\'da Uzun Yıllar Görev Yapan Aile Hekimi Hayatını Kaybetti
03.01.2024 - 09:45,
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Muğla'nın Milas ilçesinde uzun yıllar aile hekimi olarak çalışmakta olan Dr. Ali Özbey (59) amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Milas 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan ve vatandaşlar tarafından sevilen Dr. Ali Özbey, 59 yaşında mide kanseriyle verdiği uzun mücadeleyi kaybetti. Ege Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dr. Özbey'in vefatı sevenlerini üzdü. Özbey'in cenazesinin, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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