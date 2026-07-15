Muğla'da Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Muğla'da Yangın Kontrol Altında

15.07.2026 12:34
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı, tahliyelere devam ediliyor.

(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bozbük ve Gürçamlar mahalleleri yakınlarında çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 6 helikopter ve 4 uçak havadan destek verdi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bölgede tedbir amacıyla bin 100 kişi tahliye edilirken, ekipler yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının sürdürülebilmesi için sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Acil Durum, 3. Sayfa, Milas, Muğla, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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