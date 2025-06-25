Muğla\'da Yangın Riski Uyarısı

Muğla genelinde yaz aylarında etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ve düşen nem oranı, orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturuyor. Artan yangın tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda yetkililerden uyarılar geldi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent genelinde sürücülere ve yolculara yönelik bilgilendirme broşürleri dağıttı. Dağıtılan broşürlerde, vatandaşların özellikle seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken kurallar vurgulandı.

Yetkililer, cam, pet şişe ve sigara izmariti gibi yangına sebep olabilecek maddelerin araç dışına atılmaması gerektiğini önemle hatırlattı. Ayrıca ormanlık alanlar, ekili araziler ve kuru otlarla kaplı bölgelerde yangın riski oluşturacak hiçbir davranışta bulunulmaması istendi.

Yapılan açıklamada, "Unutmayalım, küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu" denildi.

Öte yandan vatandaşlara önemli bir hatırlatmada da bulunuldu. Araç içerisinden çöp veya sigara izmariti atan kişilerin görülmesi halinde, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi. Trafik ekiplerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemleri uygulayacağı bildirildi. - MUĞLA