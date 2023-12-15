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Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yılbaşı trafik tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Denetimlerde 76 araç sorgulandı ve 16 bin 500 TL para cezası uygulandı. Muğla genelinde ise trafik denetimleri devam edecek.

Muğla\'da Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı
15.12.2023 - 14:09,  Güncelleme: 14:14
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Muğla'da yılbaşı trafik tedbirleri çerçevesinde, Muğla Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kazaları önlemek amacıyla, başta alkol olmak üzere denetimler arttırıldı. Trafik ekipleri tarafından Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi sanayi bölgesinde trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimde 76 araç sorgulanırken çeşitli maddelerden 16 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla il genelinde Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini temin etmek, meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar, güzergahlar ile yaya hareketliliğinin oluşabileceği noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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