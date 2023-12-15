 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı. Muğla Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 76 araç sorgulandı ve çeşitli maddelerden 16 bin 500 TL para cezası uygulandı. Muğla genelinde trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Muğla\'da yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı
15.12.2023 - 21:57,
Abone Ol

Muğla'da yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Muğla'da yılbaşı trafik tedbirleri çerçevesinde, Muğla Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kazaları önlemek amacıyla, başta alkol olmak üzere denetimler arttırıldı. Trafik ekipleri tarafından Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi sanayi bölgesinde trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimde 76 araç sorgulanırken çeşitli maddelerden 16 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla il genelinde Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini temin etmek, meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar, güzergahlar ile yaya hareketliliğinin oluşabileceği noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Orhaniye, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika


21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Son Dakika
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 22:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement