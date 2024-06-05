Muğla'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği serginin açılışını, protokol eşliğinde gerçekleştirdi.

Menteşe Halk Eğitim Müdürü Muzaffer Kanat'ın açılış konuşması ile başlayan program, Halk Oyunları gösterisi ile renklendi. Açılış konuşmasının ardından, kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir özenle hazırladığı ürünlerin sergilendiği sergi açılışı yapıldı.

Vatandaşların ziyaretine açık olan 'Yıl Sonu Sergisi'ni gezerek, kursiyerlerin büyük emekle hazırladığı ürünleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, sergiye katkı sağlayan usta öğretici, öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti. Serginin gezilmesinin ardından, günün anısına pasta kesimi gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, kurslarda görev alan tüm usta öğreticilere, öğretmenlere ve kursiyerlere teşekkür ederek, "Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini sergilediğimiz bu etkinlik, eğitim ve öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini bir kez daha göstermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA