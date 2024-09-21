Muğla'da Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen için Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen için Tören Düzenlendi

Muğla\'da Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen için Tören Düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı görevinde iken vefat eden Şevket Gülen için düzenlenen tören, Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında gerçekleştirildi. Törene belediye başkanları, ailesi ve yakınları katıldı. Gülen'in uzun yıllar Muğla'ya hizmet ettiği vurgulandı.

21.09.2024 18:09  Güncelleme: 18:14
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı görevinde iken vefat eden Şevket Gülen için Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında tören düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıl, Muğla Belediyesi döneminde de 29 yıl zabıta biriminde Zabıta Daire Başkanı, Zabıta Müdürü, Zabıta amiri, Zabıta Komiseri olarak görev yapan Şevket Gülen tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen için Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı törene Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen'in ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı iken vefat eden Şevket Gülen için düzenlenen törende konuşan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Şevket Gülen ile Muğla Belediyesi ve Büyükşehir olduktan sonra 25 yıl beraber çalıştıklarını söyledi ve uzun yıllar beraber Muğla'ya hizmet ettikleri mesai arkadaşını uğurlamanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

"Zabıta daire başkanımız iyi niyetli, çalışkan, iz bırakan bir kardeşimizdi"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta törende yaptığı konuşmada Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen'in dürüstlüğü, çalışkanlığı, iyi niyeti ile iz bırakan bir mesai arkadaşları olduğunu söyledi ve Şevket Gülen'in ailesinin kendilerine emanet olduğunu belirtti. Başkan Aras; "Zabıta daire başkanımız ile kısa bir süre çalışma fırsatı buldum. Kendisi çalışkan, iyi niyetli ve çalışma arkadaşları tarafından da çok sevilen bir mesai arkadaşımızdı. Uzun yıllar Muğlamıza başarıyla hizmet ederek bugünlere geldi. Amansız bir hastalık onu aramızdan aldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Bundan sonra değerli ailesi de bizlere emanet" dedi.

Törenin ardında Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen Kurşunlu Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Şehir Yeni Mezarlığı'na defnedildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen için Tören Düzenlendi - Son Dakika

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