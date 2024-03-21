Muğla Erkek Yurdu\'nda Ramazan etkinlikleri düzenlendi

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Erkek Yurdu'nda öğrencilere yönelik Ramazan etkinlikleri düzenleniyor.
Gönüllü gençlerin hazırladıkları Hacivat Karagöz ve Aşık ile Maşuk Oyunlarıyla yurtlarda kalan öğrenciler geçmişten günümüze bir Ramazan geleneğini tanımış oluyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan Karagöz Hacivat ve Aşuk ile Maşuk sahnelendi. Oyunda gençlik merkezi gönüllü ekibi çalıştı. Hem oyunun yazımında hem de sergilenmesinde tüm adımlar genç gönüllü ekibi tarafından yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş" Bu etkinliklerle öğrencilerimizin ramazan ayını daha anlamlı ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak istedik. Emeği geçen gönüllü gençlerimize ve personellerimize teşekkür ederim "dedi.
Öğrencilerden Davut Çiftçi, "Ramazan deyince akla gelen ilk eğlencelerden biri şüphesiz Karagöz ve Hacivat'tır. Bugün de arkadaşlarımla birlikte Hacivat Karagöz oyununu izlemeye geldik. Çok keyifle izledik. Bu tür geleneksel oyunların bizlerle buluşturan emek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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