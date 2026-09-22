Muğla Fethiye'de iki bacağını kaybeden Hatice K.'nin davasında Veli K. tutuklu kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Fethiye'de iki bacağını kaybeden Hatice K.'nin davasında Veli K. tutuklu kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Fethiye\'de iki bacağını kaybeden Hatice K.\'nin davasında Veli K. tutuklu kaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de boşanma aşamasındaki eşi Hatice K.'yi av tüfeğiyle vurup iki bacağını kaybettiren Veli K.'nin davasının ikinci duruşması görüldü. Enfeksiyon nedeniyle katılamayan Hatice K.'nin davasında mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, dava 19 Kasım'a ertelendi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice K.'yi av tüfeğiyle vurarak iki bacağını kaybetmesine neden olan Veli K.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Hatice K., sol bacağının ardından sağ bacağının da ampute edilmesi ve oluşan enfeksiyon sebebiyle duruşmaya katılamazken mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

Fethiye'de 24 Ocak'ta meydana gelen olayda 43 yaşındaki Hatice K., boşanma aşamasındaki eşi 46 yaşındaki Veli K.'nin av tüfeğiyle düzenlediği silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. Ağır yaralanan Hatice K., tedavi sürecinde iki bacağını da kaybetti.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Hatice K, sol bacağının ardından sağ bacağının da ampute edilmesi ve oluşan enfeksiyon sebebiyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada; sanık V.K, sanık avukatı, Hatice Katrancı'nın avukatı Alev Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin davaya müdahil olma talebinin reddine, sanık avukatının tanıklarının kabulüne ve keşif talebinin reddedilmesine karar verdi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Hatice K.'nin avukatı Alev Öztürk, yargılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanığın duruşmada önceki savunmasını yinelediğini belirten Öztürk, Veli K.'nin eylemini "çok sevdiği ve sevdiği için yaptığı" yönündeki savunmasını tekrarladığını söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Mahkeme heyetinin sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdiğini aktaran Öztürk, yargılama kapsamında bazı taleplerinin ise kabul edilmediğini belirtti.

Öztürk, olay yeri görüntülerinin CD çözümlemesinin yapılarak Adli Tıp Kurumu'na rapor için gönderilmesi yönündeki taleplerinin yanı sıra keşif taleplerinin de mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebinin de reddedildiğini belirten Öztürk, "Mahkeme, olay yeri görüntülerinin CD çözümlemesi yapılarak Adli Tıp Kurumu'na (ATK) rapor için gönderilmesi yönündeki talepleri reddetti. Ayrıca keşif talebi de kabul edilmedi. Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebi de mahkeme tarafından reddedildi" dedi.

DURUŞMA 19 KASIM'A ERTELENDİ

Müvekkilinin bir sonraki celsede hazır bulundurulmasına karar verildiğini aktaran Öztürk, Hatice K.'nin duruşmada hazır bulunamaması halinde ise istinabe yoluyla dinlenilmesine karar verildiğini ifade etti.

Öztürk, davanın bir sonraki duruşmasının 19 Kasım'da görüleceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
3. SayfaMahkemeFethiyeGüncelMuğlaYerelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
İtalya’dan şaşırtan karar 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek
Apartmanda katliam 2’si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor
23:39
Süper Lig’de 1.66 milyar Euro’luk facia
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
21:38
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
20:58
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 00:08:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de iki bacağını kaybeden Hatice K.'nin davasında Veli K. tutuklu kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement