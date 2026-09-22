Muğla Fethiye\'de iki bacağını kaybeden Hatice K.\'nin davasında Veli K. tutuklu kaldı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice K.'yi av tüfeğiyle vurarak iki bacağını kaybetmesine neden olan Veli K.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Hatice K., sol bacağının ardından sağ bacağının da ampute edilmesi ve oluşan enfeksiyon sebebiyle duruşmaya katılamazken mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

Fethiye'de 24 Ocak'ta meydana gelen olayda 43 yaşındaki Hatice K., boşanma aşamasındaki eşi 46 yaşındaki Veli K.'nin av tüfeğiyle düzenlediği silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. Ağır yaralanan Hatice K., tedavi sürecinde iki bacağını da kaybetti.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Hatice K, sol bacağının ardından sağ bacağının da ampute edilmesi ve oluşan enfeksiyon sebebiyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada; sanık V.K, sanık avukatı, Hatice Katrancı'nın avukatı Alev Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin davaya müdahil olma talebinin reddine, sanık avukatının tanıklarının kabulüne ve keşif talebinin reddedilmesine karar verdi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Hatice K.'nin avukatı Alev Öztürk, yargılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanığın duruşmada önceki savunmasını yinelediğini belirten Öztürk, Veli K.'nin eylemini "çok sevdiği ve sevdiği için yaptığı" yönündeki savunmasını tekrarladığını söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Mahkeme heyetinin sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdiğini aktaran Öztürk, yargılama kapsamında bazı taleplerinin ise kabul edilmediğini belirtti.

Öztürk, olay yeri görüntülerinin CD çözümlemesinin yapılarak Adli Tıp Kurumu'na rapor için gönderilmesi yönündeki taleplerinin yanı sıra keşif taleplerinin de mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebinin de reddedildiğini belirten Öztürk, "Mahkeme, olay yeri görüntülerinin CD çözümlemesi yapılarak Adli Tıp Kurumu'na (ATK) rapor için gönderilmesi yönündeki talepleri reddetti. Ayrıca keşif talebi de kabul edilmedi. Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebi de mahkeme tarafından reddedildi" dedi.

DURUŞMA 19 KASIM'A ERTELENDİ

Müvekkilinin bir sonraki celsede hazır bulundurulmasına karar verildiğini aktaran Öztürk, Hatice K.'nin duruşmada hazır bulunamaması halinde ise istinabe yoluyla dinlenilmesine karar verildiğini ifade etti.

Öztürk, davanın bir sonraki duruşmasının 19 Kasım'da görüleceğini kaydetti.