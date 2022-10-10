Muğla'da Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri Özel Gruplarda Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Ruhsal İyilik Halinin Sürdürülebilirliği konulu panellerin yer aldığı ve bir çok meslek grubundan konuşmacıların katılımıyla yapılan sempozyumda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzik Kulübü'nün konseri de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

Sempozyum, Araştırma, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Muğla haber | Muğla'da Dünya ruh sağlığı paneli gerçekleştirildi - Son Dakika

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