Muğla haber | Muğla'da Dünya ruh sağlığı paneli gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla haber | Muğla'da Dünya ruh sağlığı paneli gerçekleştirildi

10.10.2022 12:35
Muğla haber | Muğla'da Dünya ruh sağlığı paneli gerçekleştirildi

Muğla yerel haberi | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 2. Sempozyumu "Herkes İçin Ruh Sağlığı" teması gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 2. Sempozyumu "Herkes İçin Ruh Sağlığı" teması gerçekleştirildi.

Sempozyum, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan başkanlığında ve Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Muğla'da Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri Özel Gruplarda Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Ruhsal İyilik Halinin Sürdürülebilirliği konulu panellerin yer aldığı ve bir çok meslek grubundan konuşmacıların katılımıyla yapılan sempozyumda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzik Kulübü'nün konseri de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Program sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi ve katılım belgesi dağıtıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla haberi: American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 15 Ekim'de başlayacak Muğla haberi: American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 15 Ekim'de başlayacak Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı Son dakika haberleri... Azılı hırsız, jandarmadan kaçamadı Son dakika haberleri... Azılı hırsız, jandarmadan kaçamadı
Kaynak: İHA

Sempozyum, Araştırma, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla haber | Muğla'da Dünya ruh sağlığı paneli gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 21:12:29. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla haber | Muğla'da Dünya ruh sağlığı paneli gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement