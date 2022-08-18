Muğla haberleri: Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Personelle Öğle Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Muğla haberleri: Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Personelle Öğle Yemeğinde Buluştu

18.08.2022 12:03
Muğla haberleri: Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Personelle Öğle Yemeğinde Buluştu

Muğla haberleri... Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini öğle yemeğine davet eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla buluştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini öğle yemeğine davet eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla buluştu.

Başkan Oktay, öğle yemeğinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Belediye'nin Armutalan'da bulunan tesisinde düzenlenen yemeğe, müdürlüğün çalışanlarının yanı sıra Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Hakan Köksal, Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Yiğit ve birim amirleri katıldı. Ağaçların altında kurulan sofralarda yenen yemeğin ardından personelle sohbet eden Oktay, Marmaris için verdikleri emek için personele teşekkür etti.

Her fırsatta belediye emekçileriyle bir araya gelmeye gayret gösterdiğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Gece gündüz demeden Marmaris için gayret gösteren, hatta son iki senedir yaşanan yangın, sel, kar gibi felaketlerde de büyük bir özveriyle çalışan belediye emekçilerimiz bizim en kıymetlilerimiz. Elimizden geldiğince tüm müdürlüklerin personelleriyle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de sizlerle aynı sofrada oturmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Verdiğiniz emekler ve akıttığınız alın teri için bir kez daha hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, hepinize afiyet olsun."

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Kaynak: ANKA

Mehmet Oktay, İhsan Öztürk, Armutalan, Marmaris, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla haberleri: Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Personelle Öğle Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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