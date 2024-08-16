Muğla İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz Kahramanmaraş'a atandı - Son Dakika
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Muğla İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz Kahramanmaraş'a atandı

Muğla İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz Kahramanmaraş\'a atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan resmi gazetede Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Boşalan Muğla İl Jandarma Alay Komutanlığı görevine ise Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük atandı.

16.08.2024 09:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan resmi gazetede Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na görevine atandı. Tuğgenaral Gemalmaz tarafından boşalan Muğla İl Jandarma Alay Komutanlığı görevine ise Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük atandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz Kahramanmaraş'a atandı - Son Dakika

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