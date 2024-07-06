Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Kurum Çalışanlarına Afet ve Farkındalık Eğitimi Verdi

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Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri birimi koordinasyonunda, kurum çalışanlarına yönelik 'Afet ve Farkındalık' konulu eğitim düzenledi.

Eğitim, AFAD Uzmanı Ayşe Özçetin, AFAD görevlisi Şükrü Uçkaç ve İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Amiri Hüseyin Şahbaz tarafından iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Eğitimde, afetlerin neden olduğu riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler ele alındı. Katılımcılar, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi. Özellikle deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler sırasında hayatta kalma ve güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

AFAD Uzmanı Ayşe Özçetin, afetlerin önlenmesinin mümkün olmadığını ancak bilinçli ve hazırlıklı olmanın can kayıplarını ve zararları minimize edebileceğini vurguladı. Şükrü Uçkaç, afet anında yapılması gereken ilk müdahaleler ve güvenli alanlara yönlendirme konularında önemli bilgiler verdi. Hüseyin Şahbaz ise afet sonrasında sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. - MUĞLA