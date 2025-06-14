Muğla İl Sağlık Müdürü Görevden Alındı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da geçen yıl görev süresi 2026 yılına kadar uzatılan İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, görevden alındı.

2022 yılı Mart ayında İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Ali Burak Mülayim'in, 15 Mayıs 2024'te sözleşme süresi dolmuş ve yeniden sözleşme imzalanarak görev süresi 2026 yılına kadar uzatılmıştı. Ancak Mülayim, sözleşme süresi sona ermeden görevden alındı. Mülayim'in yerine kimin atanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Mülayim'in görevden alınmasında son dönemde Muğla'da yaşanan sağlık hizmetlerine ilişkin sorunların etkili olduğu öne sürülüyor.