Muğla İtfaiyesi 12 Bin 738 İşletmede Yangın Güvenliği Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Muğla İtfaiyesi 12 Bin 738 İşletmede Yangın Güvenliği Denetimi Gerçekleştirdi

Muğla İtfaiyesi 12 Bin 738 İşletmede Yangın Güvenliği Denetimi Gerçekleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2014 yılından bu yana il genelinde 12 bin 738 otel ve konaklama tesisinde yangın güvenliği denetimleri yaparak kamu kurumlarından gelen talepleri karşılıyor. Ayrıca, 8 bin 335 baca ve yağlı kanal denetimi de gerçekleştirildi.

06.02.2025 16:07  Güncelleme: 16:10
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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2014 yılından bu yana kent genelinde 12 bin 738 otel ve konaklama tesisinde yangın önlemleri denetimi gerçekleştirdi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde turistik konaklama tesisleri öncelikli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yangın güvenliği denetim talepleri doğrultusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2014 yılından bu yana 13 ilçede bugüne kadar 12 bin 738 işletmede yangın güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sonrasında eksiklikleri tespit edilen işletmelere eksikliklerini gidermesi için tebliğ gönderildi. İtfaiye ekipleri ayrıca otel, konaklama tesisleri ve diğer işletmelerde 8 bin 335 baca ve yağlı kanal denetimi gerçekleştirdi.

Bin 736 işletmeye destek verildi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, işletmelerden gelen talep üzerine bin 736 işletmeye binaların yangından korunması hakkında yangın yönetmeliğine göre proje konusunda destek sağladı.

"İtfaiye ekipleri ile uyum içindeyiz"

Marmaris'te yıllardır otel işletmeciliği yapan Hüseyin Durmaz "Tesislerimizde yapılan denetimlerde eksiklerimiz bize bildirildi. İtfaiye müdürlüklerimizle ve yetkili arkadaşlarla birlikte uyum içerisinde neler yapabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini işletme sahibi olarak da biz de kendileriyle istişare ederek, mimar ve mühendislerimizle beraber çalışarak projelerimizi sunmuştuk. Söndürme, algılama ve tahliye olmak üzere bu projelerin onaylarını alarak yatırıma başlamıştık. Yangın konusunda son yönetmeliklere göre tesiste rahat rahat hizmet imkanı sunacağız" dedi.

"Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Yangın güvenliği konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Önleme Amiri Mustafa Çiftçi, "2014 yılından bu yana ilimiz genelinde toplam 8 bin 387 işletmeye itfaiye raporu tanzim edilmiştir. Rutin olarak yangın önlemleri denetimlerimiz ve 13 ilçemiz başta olmak üzere devam etmektedir. Bugüne kadar 4 bin bir işletmede yangın önlemleri denetimi yapılmıştır. 8 bin 335 işletmede baca denetimleri yapılmıştır. Bin 736 işletmemize de proje uygunluk görüşü verilerek, yangından korunma yönetmeliğinde belirtilen yangın algılaması, söndürme, tahliye anlamlarındaki projeler hazırlatılarak vatandaşların mağdur olmaması adına imalat aşamasında iyi bir işlem çıkarması için yardımcı olunmaktadır. Bizim denetimlerimizde asıl olan konu, uygulamalarda yangın tedbirlerinin korunmasıyla alakalı sorumluluk iş yeri sahibindedir. Alınan önlemlerin korunması esas teşkil etmektedir. Bu konuda işletme sahiplerinin bunlara hassasiyet göstererek yapılarındaki alınan yangın güvenlik tedbirlerinin korunmasını önemsiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın güvenliği ve önlemlerinin şehirdeki tüm işletmeler için hayati önem taşıdığını belirterek, "Muğla doğası ve turizmiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi. Hem vatandaşların, hem de Muğla'yı ziyaret eden misafirlerin güvenliği bizim için önceliklidir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla İtfaiyesi 12 Bin 738 İşletmede Yangın Güvenliği Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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