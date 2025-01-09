Muğla İtfaiyesi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Muğla İtfaiyesi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Muğla İtfaiyesi, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

09.01.2025 10:51  Güncelleme: 10:54
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Basın sektöründe çalışan gazeteciler gibi mesai mefhumu gözetmeyen meslekler arasında yer alan itfaiye ekipleri adına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Karyağdı mesajında, "Basın, toplumun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlayan, kamuoyunu aydınlatan, demokrasinin temel taşlarından biridir. Gazetecilik mesleği, fedakarlık, tarafsızlık ve büyük bir sorumluluk gerektirir. Gece-gündüz demeden halkımızın haber alma hakkını korumak için emek veren, zor şartlarda bile meslek ahlakından ödün vermeyen gazetecilerimizin gününü kutluyoruz. Özellikle doğal afetlerde, kriz anlarında ve acil durumlarda doğru bilgiye ulaşmamızda ve kamuoyunu bilinçlendirmede basın mensuplarımızın katkıları asla göz ardı edilemez. Muğla İtfaiyesi olarak, yaptığımız çalışmaları ve hizmetlerimizi halkımıza aktarmada bize destek olan, vatandaşlarımızla aramızda köprü görevi üstlenen değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerin emeği, toplumun bilinçlenmesi ve doğru bilgiye ulaşması adına hayati bir öneme sahiptir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, tüm gazetecilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla İtfaiyesi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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