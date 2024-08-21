Muğla Köyceğiz\'de Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Hızla Devam Ediyor

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak yakın zamanda bitirilmesi hedeflenen hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Kaymakam Maslak, Köyceğiz'de yapımı devam eden hükümet konağını yerinde görmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere inşaatta incelemeler yaptı. Kaymakam Maslak, Köyceğiz ilçesinde yaklaşık iki yıl önce başlayan yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında detaylı bilgi aldı. Beraberindeki heyetle birlikte son aşamaya gelen inşaat alanını gezdi. İnşaat çalışanları ile bir süre görüşen Maslak, yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilen hükümet konağının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. İçerisinde birçok kurumun yer alacağı hükümet konağı inşaatının 29 Ekim 2024 tarihine kadar bitirilmesi hedeflendiği bildirildi. - MUĞLA