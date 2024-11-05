Muğla Lezzetleri Eğitim İçin Müzeayedede

Yerel

Muğla'nın lezzetleri çocukların geleceğine ışık oldu

Yöresel tatlardan eğitime destek

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen müzayede etkinliğinde, bölgenin ünlü yöresel lezzetleri olan Muğla Tandırı, Keşkek ve Kızartma açık artırmayla alıcı buldu. Organizasyon, Muğla'nın zengin mutfağını tanıtmanın yanı sıra çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 8 kişilik yöresel yemek menüsü 6 bin TL karşılığında satıldı. Elde edilen gelir, 100 çocuğun eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak. Muğla'nın kültürel mirasının bir parçası olan bu lezzetlerin, eğitime katkı amacıyla sergilenmesi etkinliğe katılanlardan da büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Gastro Muğla'nın organizatörlerinden Timur Kocabıçak, "Bu müzayedede toplam 100 öğrenciye destek sağlayacak bir eğitim fonu için Muğla'ya özgü 8 farklı yemek açık artırmaya çıkarıldı. 8 kişiye 6 bin TL karşılığında satılan yemeklerden elde edilen tüm gelir, çocukların eğitimine destek olarak kullanılacak. Yemeklerimizin tamamı Muğla'ya ait; Muğla yaylasının tandırı, keşkeği ve yoğurtlaması burada temsil edildi" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Muğla'nın benzersiz lezzetlerinin çocukların eğitimi için değer kazanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açık artırmaya katılanlar, bağış makbuzu karşılığında yemekleri satın alarak eğitime destek oldu.