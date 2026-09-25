Muğla Menteşe'de okul bahçesinden sökülen Atatürk büstü yenilendi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de okul bahçesinden sökülen Atatürk büstü yenilendi, şüpheli tutuklandı

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Muğla Menteşe\'de okul bahçesinden sökülen Atatürk büstü yenilendi, şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söküp götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Belediye ekipleri, zarar gören büstü aynı gün onarıp yeniden yerine yerleştirdi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Zarar gören büst, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince aynı gün yenilenerek yeniden yerine yerleştirildi.

Olay, 23 Eylül'de Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulunun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bulunan Atatürk büstü bir kişi tarafından yerinden sökülerek alındı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapılırken, güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişinin A.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 24 Eylül'de Kötekli Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutukland

Zarar gören Atatürk büstü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla aynı gün yenilenerek okul bahçesindeki yerine yerleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büstün yeniden yerine yerleştirildiğini belirterek, belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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