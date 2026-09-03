Muğla Menteşe\'de Türkiye\'nin ilk kadın muhtarı Raziye Akyol\'un adı caddeye verildi

1913-1923 yılları arasında Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesinde muhtarlık yapan ve Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olan Raziye Akyol'un ismi muhtarlık yaptığı mahallede oturduğu evine yakın caddeye verildi. Kadınların seçme ve seçilme hakkının olmadığı bir dönemde muhtarlık yapabilecek kabiliyette erkek bulanmadığı için 10 yıl boyunca muhtarlık yapan Raziye Akyol, hem köyün ilk muhtarı hem de Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak kayıtlara geçti.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye 5 kilometre uzaklıkta, Muğla-Aydın karayolu üzerinde bulunan Akçaova Mahallesinin muhtarlık binasındaki panoda ilk muhtar alarak yer alan Raziye Akyol'un 1913-1933 tarihleri arasında muhtarlık yaptığı ve mahallenin ilk muhtarı olarak kayıtlara geçmiş.

Seçilmiş ilk kadın muhtar Aydın Karpuzlu'da

Türkiye'nin seçimle iş başına gelen ilk kadın muhtarı bugün ilçe olan Aydın Karpuzlu ilçesinde 1933 yılında Gül Esin'dir. 1933 yılında adı Demircide köyü olan Çine ilçesine bağlı olan Demircidere köyünde kadına yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından Gül Esin Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak seçildi.

"İsmini yaşatacağız"

1913 yılından 1923 Cumhuriyet'in ilanına kadar Akçaova köyünde muhtarlık yapan Raziye Akyol'un varlıklı bir kadın olduğu, savaşlarda yetim kalan gençleri evlendirdiğini açıklayan Akçaova Mahallesi muhtarı Turan Çakı, "Raziye Akyol, köyümüzün, mahallemizin, şimdi mahalle oldu, daha önceden köydü, ilk kadın muhtarı. Ben daha önce duymuşluğum var, Aydın Karpuzlu'da bir bayan muhtarın olduğunu. Fakat bizim muhtarımız Cumhuriyet kurulmandan önce bu bölgede yaşamış. O zamanlar bu işi yapabilecek kapasitede erkek olmadığından, bizim duyumumuz torunlarından, çocuklarından, yedi sekiz yetim everdiği, onları çocuklarını büyüttüğü, kimisinin annesi ölmüş, kimisi babasını savaş gazisi olarak kalmışlar, Çanakkale gazisi olmuş. Bu kadın burada toplamış, bu arazide yaşamış. ve bunun ismini vermemiz için ben muhtar olarak, Menteşe Belediyemize müracaat ettim. Bu Raziye Akyol'un isminin yaşatılması için dilekçemi verdim. Sağ olsunlar kabul ettiler ve bunun için mutluyum. Önümüzdeki günlerde herhalde belediyemiz tarafından ismi de asılacaktır caddenin başına. Gurur ve mutluluk duyuyorum kendi adıma" dedi.