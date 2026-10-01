Muğla Milas\'ta DMD hastası için 5 yardım kumbarası çalınınca şüpheli tutuklandı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Göktuğ Kurt'un tedavisine destek amacıyla yürütülen yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan 5 yardım kumbarasının çalınmasına ilişkin bir kişi tutuklandı.

Muğla Valiliği onaylı yardım kampanyası kapsamında Göktuğ Kurt için Burgaz Mahallesi'ndeki bir markette bulunan yardım kumbaralarından birinin çalındığını fark eden Göktuğ'un annesi Ece Tülübaş polise başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Milas Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, yardım kumbarasını çaldığı belirlenen şüphelinin Bünyamin A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, çaldığı değerlendirilen bir miktar parayla birlikte gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, Bünyamin A'nın eylül ayında farklı tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir pastanenin de aralarında bulunduğu 4 ayrı iş yerinden Göktuğ Kurt için bırakılan başka yardım kumbaralarını da çaldığını belirledi. Böylece çalınan yardım kumbaralarının sayısının 5 olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bünyamin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.