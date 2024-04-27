Muğla Muhtarlar Federasyonu, Ahmet Aras'ın girişimiyle tek çatı altında toplandı - Son Dakika
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Yerel

Muğla Muhtarlar Federasyonu, Ahmet Aras'ın girişimiyle tek çatı altında toplandı

Muğla Muhtarlar Federasyonu, Ahmet Aras\'ın girişimiyle tek çatı altında toplandı

Muğla'da iki ayrı çatı altında faaliyet gösteren Muhtarlar Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda tek çatı altında toplanma kararı aldı. Muhtarların yerel yönetimler ile vatandaş arasında önemli bir köprü olduğunu belirten Başkan Aras, tek çatı altında hizmet vermenin vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasını sağlayacağını ifade etti.

27.04.2024 11:11  Güncelleme: 11:14
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Muğla'da iki ayrı çatı altında faaliyet gösteren Muhtarlar Federasyonu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Aras'ın girişimleri ile tek çatı altında toplanma kararı aldı.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayretten Akay ve Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş'ün başkanlığını yürüttüğü iki federasyon gerçekleştirilen toplantıda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın girişimi ile tek çatı altında toplanma kararı verdi.

Muhtarların yerel yönetimler ile vatandaş arasında en önemli köprü olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşa verilecek hizmetlerin tek elden yürütülmesinin Muhtarların tek çatı altında hizmet vermesi ile daha da artacağını belirtti.

Yapılan görüşmeler sonunda Muhtarların Muğla Muhtarlar Federasyonu çatısı altında birleşilmesine karar verilirken, Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş'ün 31 Mart seçimlerinde Kozağaç Mahallesinde tekrar Muhtar seçilmemesi nedeniyle önümüzdeki süreçte yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda yeni başkanın seçilecek.

Muğla İl Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayretten Akay, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ev sahipliğinde 13 ilçemizin Muhtarlar Derneği Başkanı ve iki Federasyon Başkanının katıldığı toplantıda Muhtarların sorunları konuşulurken, iki ayrı federasyonunun tek çatı altında birleşmesi gündeme geldi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın bu önerisi yapılan oylamada birleşme kararı çıktı. Önümüzdeki üç ay içinde olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkan seçilecek. Tek çatı altında toplanmamız biz muhtarların sorunlarının hem yerelde hem genel genelde elimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Muhtarlar Federasyonu, Ahmet Aras'ın girişimiyle tek çatı altında toplandı - Son Dakika

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