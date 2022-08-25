Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı - Son Dakika
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Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı

25.08.2022 17:50

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i oğlu İdo Tatlıses'te yalnız bırakmadı. İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile soluğu hastanede alarak doktorlardan babasının son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Sabah saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, eşini de alarak hastaneye koştu

OĞLU VE GELİNİ HEMEN HASTANEYE KOŞTU

Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve ayağında iki kırık olduğu belirtilen İbrahim Tatlıses'i ünlü isimler ziyaret ederken, oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte hastaneye gelerek babasını ziyaret etti. Hastane doktorlarından babasının son durumu ile ilgili bilgi alan İdo Tatlıses, hastane çıkışında babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, eşini de alarak hastaneye koştu
Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, eşini de alarak hastaneye koştu
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı - Son Dakika
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