Muğla\'nın Köyceğiz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni Köyceğiz Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma jandarma komutanı tarafından yapıldı. Çelenk töreninden sonra program, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak tarafından kaymakamlık binasında kutlamaların kabul edilmesiyle devam etti. Daha sonra Döğüşbelen Mahallesi'nde bulunan şehitlik ziyaret edildi. Şehitler için dua okunmasının ardından program sona erdi. Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA