Avrupa'ya geldikleri zannederek kamyonetten indirilen 24 kaçak göçmen, Marmaris'te yakalandı - Son Dakika
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Avrupa'ya geldikleri zannederek kamyonetten indirilen 24 kaçak göçmen, Marmaris'te yakalandı

09.08.2022 00:22

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Avrupa'ya götürülme umuduyla hurda bir kamyonete binen 24 kaçak göçmen, Marmaris'te indirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan göçmenler Yabancılar Şubesi'ne götürülürken, olayda parmağı olduğu tespit edilen 2 kişi "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.00 sıralarında üzeri branda ile kapalı bir kamyonetin şüpheli hareketler sergilediği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kent güvenlik kameralarından Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi'nde kamyonetin arkasından inen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin hızlıca koşarak uzaklaştığını tespit etti.

24 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını tutarak, 3'ü kadın, 5'ü çocuk toplam 24 kişiyi yakaladı. Avrupa hayali kısa süren kaçak göçmenler, sağlık kontrolü ve kimlik tespiti yapılmasının ardından Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi. Kaçan kamyonet ise yaklaşık 100 metre ileride durduruldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Kamyonetin İzmir'de hurda malzeme toplama ve taşıma işlerinde kullanıldığı belirlendi. Aracın sahibi ve sürücüsü olan R.K. ile ona yardım eden Filistin uyruklu Omar S.M. Yahya "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

KAÇIŞMA ANLARI KAMERADA

İlginç olaydan geriye kamyonetin branda ile örtülü kasasına 40 derece sıcakta balık istifi doldurulmuş 24 kişinin Avrupa'ya geldiklerini zannederek sokaklara dağılma anının görüntüleri kaldı.

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Kaynak: İHA

Yabancılar Şubesi, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa'ya geldikleri zannederek kamyonetten indirilen 24 kaçak göçmen, Marmaris'te yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa'ya geldikleri zannederek kamyonetten indirilen 24 kaçak göçmen, Marmaris'te yakalandı - Son Dakika
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