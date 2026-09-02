Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Selimiye'de 800 yıllık kaleye tonlarca moloz döküldü, firma hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Selimiye'de 800 yıllık kaleye tonlarca moloz döküldü, firma hakkında suç duyurusu

Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki Selimiye\'de 800 yıllık kaleye tonlarca moloz döküldü, firma hakkında suç duyurusu
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde, yaklaşık 800 yıllık Selimiye Kalesi ve tarihi kalıntıların bulunduğu alana tonlarca moloz döküldü. İhbar üzerine Jandarma ve Marmaris Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparken, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

(MARMARİS) - Marmaris'in gözde turizm merkezi Selimiye'de, yaklaşık 800 yıllık kalenin ve tarihi kalıntıların bulunduğu alana tonlarca moloz döküldü. İhbar üzerine Jandarma ve Marmaris Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, Bozburun'da faaliyet gösteren tanınmış bir yat firmasına ait olduğu belirtilen molozların taşınması işini üstlenen firma, kamyonlar dolusu molozu antik dönemde Hydas olarak bilinen yerleşimin bulunduğu bölgede, yaklaşık 800 yıllık Selimiye Kalesi ve tarihi kalıntıların yer aldığı alana döktü.

İhbar üzerine Jandarma ekipleri ile Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Moloz dökülen alanda yapılan tespitlerin tutanak altına alındığı ve olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Marmaris Müze Müdürlüğü'nün de tarihi alandaki tespitlerini rapor haline getirerek Koruma Kurulu'na ileteceği bildirildi.

Firma hakkında daha önce de bölgeye moloz döktüğü gerekçesiyle işlem yapıldığı öne sürüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Selimiye'de 800 yıllık kaleye tonlarca moloz döküldü, firma hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Selimiye'de 800 yıllık kaleye tonlarca moloz döküldü, firma hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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